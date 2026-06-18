Kaynak: İHA

Türkiye sanayisinin en prestijli aynası olarak kabul edilen İSO 500 listesindeki bu dikkat çekici yükseliş, Antepsan’ın üretim gücünü, küresel yatırım vizyonunu ve sürdürülebilir büyüme stratejisini bir kez daha tescillemiş oldu. Şirket, bu sonuçla birlikte Gaziantep özelindeki sanayi sıralamasında da 17’nci sıraya yerleşerek bölgenin en güçlü aktörlerinden biri olduğunu kanıtladı.

YATIRIM, İHRACAT VE AR-GE ODAKLI BÜYÜME

Kurulduğu ilk günden bu yana kalite odaklı üretim anlayışından taviz vermeyen Antepsan, elde ettiği bu başarıyı şu stratejik adımlara borçlu:

-Teknolojik Dönüşüm: Üretimden paketlemeye kadar olan tüm süreçlerde modern üretim teknolojileri kullanılıyor.

-Küresel Rekabet: Ar-Ge çalışmalarına verilen büyük önem sayesinde geliştirilen yenilikçi ürünlerle hem yurt içi hem de uluslararası pazarlardaki pay artırılıyor.

-Bölgesel Güç: Sürdürülebilir üretim politikaları sayesinde Gaziantep ve çevre bölge ekonomisine ciddi bir istihdam ve katma değer sağlanıyor.

-Murat Bakır: "Üretime ve İstihdama Öncelik Vermeye Devam Edeceğiz"

İSO 500 listesinde yaşanan büyük sıçramayı değerlendiren Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bakır, bu başarının tesadüf olmadığını, uzun yıllara dayanan istikrarlı bir çalışmanın ürünü olduğunu belirtti. Bakır, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kurulduğumuz günden bu yana kaliteyi, güveni ve sürdürülebilir büyümeyi temel ilke olarak benimsedik. Gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ve geliştirdiğimiz projeler sayesinde hem üretim kapasitemizi hem de ihracat gücümüzü her geçen gün artırıyoruz. Gaziantep’in ve ülkemizin yerel değerlerini dünya pazarlarında daha güçlü şekilde temsil etmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de odağımızı kaybetmeden üretime, istihdama ve katma değer oluşturan yatırımlara öncelik vermeye devam edeceğiz."

Türkiye’nin en köklü ve güvenilir gıda markalarından biri olma vizyonuyla hareket eden Antepsan, küresel pazardaki operasyonlarını genişleterek hem Gaziantep’in hem de Türkiye’nin sanayi ve ihracat potansiyeline güç katmaya devam ediyor.