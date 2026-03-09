Gaziantep’in Güneyşehir bölgesine füze parçası düştüğü iddiası üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Referans'ta yer alan habere göre, bölge geniş güvenlik önlemleri alındı

Olay yerinde inceleme başlatıldığı öğrenildi. İddiaya konu olan cismin ne olduğunun belirlenmesi için

ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde de Hatay’da İran tarafından gönderildiği öne sürülen bir balistik füze NATO tarafından etkisiz hale getirilerek bir araziye düşürülmüştü. Gaziantep’te düştüğü iddia edilen füze kısa sürede gündem olurken, konuyla ilgili yetkililerde henüz resmi bir açıklama gelmedi.