Şanlıurfa / Aslan Çuvanlıoğlu / Yeniçağ



Gaziantep ve Şanlıurfa’da pazar günü etkili olan şiddetli yağış ve yer yer görülen hortumlar, özellikle kırsal mahallelerde ciddi hasara yol açtı.



Meteoroloji uyarılarının ardından öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, kısa sürede hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ilçelerde oluşan hortum nedeniyle evlerin çatıları uçtu, tarım arazileri zarar gördü ve çok sayıda ağaç devrildi.



Ceylanpınar, Viranşehir ve Nizip başta olmak üzere birçok bölgede su baskınları yaşanırken, bazı yollar geçici olarak ulaşıma kapandı. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, ekipler tahliye ve temizlik çalışmalarına hızla başladı.



Yetkililerden alınan bilgilere göre can kaybının da yaşandığı, maddi hasarın boyutunun belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Tarım alanlarında meydana gelen zarar ise üreticileri endişelendirdi.

Belediye ve AFAD ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlara ani sel ve fırtınalara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.



Yetkililer, önümüzdeki günlerde de benzer hava olaylarının yaşanabileceğini belirterek, özellikle dere yatakları ve riskli bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.