Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Gaziantep Üniversitesi Vakfı (GÜVAK) ve eski üniversite yönetimi ile ilgili Türkiye gündemine oturacak iddialar ortaya atıldı.

Prof. Dr. Ali Gür sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği açıklamada, vakıf kaynaklarının amacı dışında kullanıldığı, öğrenci burslarının geciktirildiği ve milyonlarca liralık usulsüz harcamalar yapıldığını iddia etti.

Oda TV’de yer alan habere göre, daha önce gündeme gelen yemek ihalesi, GES ihalesi ve yabancı öğrenci alım süreçleri ile ilgili tartışmalardan sonra bu kez üniversite vakfının mali yapısı ile ilgili dikkat çekici suçlamalar ortaya atıldı.

‘ÖĞRENCİLER BURS BEKLERKEN PARA YOK DENİLDİ’

Açıklamalarda, ekonomik durumu yetersiz öğrenciler için faaliyet göstermesi için kurulan vakfın amacından uzaklaştırıldığı iddia edildi.

Çok sayıda öğrencinin burs beklediği dönemde "vakıfta para yok" denildiği, buna rağmen vakıf kaynaklarının farklı kişi ve projelere aktarıldığı öne sürüldü.

Öte yandan vakıf genel kurulunun uzun süre gerçekleştirilmediği, hesap verme süreçlerinin ertelendiği ve nihayet yapılan 2023 yılı genel kurulunda yönetim kurulunun ibra edilmediği öne sürüldü.

Mütevelli heyetinin, hesaplarda usulsüz harcamalar ve mali açık tespit ettiği gerekçesiyle konuyu savcılığa ve YÖK’e taşıdığı öne sürüldü.

İddialar arasında belirli kişi ve şirket hesaplarına gerçekleştirilen para transferleri de yer aldı. Özellikle bazı hesaplara milyonlarca liralık ödeme gerçekleştirildiği öne sürülürken, gerçekleştirilen ödemelerin hangi hizmet karşılığında gerçekleştirildiğinin kamuoyuna açıklanmadığı ifade edildi.

HESAPLAR ARASINDA MİLYONLARCA LİRA PARA TRAFİĞİ

Öte yandan Gür, Arif Özaydın'ın Sakıcı Metal hesabına 4.6 Milyon TL, Oğuzhan Bozkaya hesabına 1.6 milyon TL para aktardığını söyledi.

Ayrıca vakfa ait taşınmaz satışlarından elde edilen paralar, otopark gelirleri ve çeşitli bağışların hangi amaçlarla kullanıldığı ile ilgili soru işaretleri bulunduğunun altı çizildi.

BAZI TİCARİ ALANLAR RUHSATSIZ

Üniversite ana girişinde ve hastane çevresinde yapıldığı iddia edilen bazı ticari alanların ruhsatsız olduğu, belediye tarafından mühürleme ve yıkım kararları verildiği iddia edildi. Bu süreçte vakıf kaynaklarının kullanıldığı, bazı müteahhitlere ödeme yapıldığı ve belediye tarafından kesilen idari para cezalarının kim tarafından ödendiğinin belirsiz olduğu iddialar arasında yer aldı.

2 MİLYON TL’NİN ÜZERİNDE HESAP AÇIĞI VAR

Ali Gür ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen müfettişin yaptığı incelemelerde 2 milyon TL’nin üzerinde hesap açığı ve çeşitli usulsüz harcamalar tespit ettiğini söyledi.

2021 senesinde Gaziantep Üniversitesi Rektörü görevini yürüten Arif Özaydın, kendisini güzel sanatlar fakültesine vekaleten dekan olarak atadı.

Kamu yönetimi bölümünden mezun olan ve ekonomi alanında çalışmalar yapan Özaydın, "Ben de memnun değilim bu durumdan. Vekaleten idare ediyorum. Ben güzel sanatlar fakültesinin sadece dekanıyım. O işlerden anlamam" sözlerini sarf etti.