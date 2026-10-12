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Kaynak: Haber Merkezi

Gaziantep / Mete Büyükmurat / Yeniçağ



GTO Sigorta Acenteleri Meslek Komitesi Başkanı Abdullah Aslan ile Gaziantep Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı İhsan Yiğit, Türk Dünyası Sigorta Birliği Genel Kurulu'na birlikte katılarak birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Gaziantep, Türk dünyasının sigortacılık alanındaki önemli organizasyonlarından birine ev sahipliği yaptı. Türk Dünyası Sigorta Birliği 2. Genel Kurulu, Türkiye ve Türk devletlerinden sigorta sektörünün üst düzey temsilcilerini bir araya getirdi.

Toplantıya Gaziantep Ticaret Odası (GTO) 41 No'lu Sigorta Acenteleri Meslek Komitesi Başkanı Abdullah Aslan ile Gaziantep Sigorta Acenteleri Derneği (GASAD) Başkanı İhsan Yiğit birlikte katıldı.

İki başkanın aynı organizasyonda yer alması, Gaziantep sigortacılık sektöründe birlik, beraberlik ve mesleki dayanışmanın önemini ortaya koydu.

ABDULLAH ASLAN VE İHSAN YİĞİT'TEN ORTAK KATILIM

Gaziantep'teki sigorta acentelerini temsil eden iki mesleki kuruluşun başkanları, uluslararası toplantıda sektörün geleceğine ilişkin gelişmeleri yakından takip etti.

Ortak katılım, sigorta acentelerinin sorunlarının çözümünde kurumlar arası iletişimin ve iş birliğinin güçlendirilmesi açısından dikkat çekti.

Gaziantep'te faaliyet gösteren sigorta acentelerinin mesleki haklarının korunması, sektörün gelişmesi ve ortak taleplerin ilgili kurumlara aktarılması önem taşıyor.

TÜRK DÜNYASINDA SİGORTACILIK İŞ BİRLİĞİ

Genel kurulda afet sigortaları, tarım riskleri, reasürans uygulamaları ve Türk devletleri arasında sigortacılık alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Toplantıya Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Davut Menteş ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.

GAZİANTEP SİGORTA SEKTÖRÜNDE DAYANIŞMA VURGUSU

Sigortacılık sektöründe yaşanan gelişmeler, acentelerin mesleki geleceği açısından yakından takip ediliyor.

Özellikle haksız rekabetin önlenmesi, acentelerin haklarının korunması, dijital dönüşüm ve sigorta bilincinin artırılması sektörün gündemindeki konular arasında bulunuyor.

Abdullah Aslan ve İhsan Yiğit'in birlikte katıldığı genel kurul, Gaziantep sigorta acentelerinin ortak hareket etmesi ve mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi açısından anlamlı bir buluşma olarak değerlendirildi.

Uluslararası organizasyonun, Gaziantep sigortacılık sektörünün farklı ülkelerdeki uygulamaları tanıması ve yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirmesi açısından da önem taşıdığı belirtiliyor.