Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Güneydoğu ekibi Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe karşısında goıssüz eşitlikle sahadan ayrılarak rakibine karşı 9 müsabakadır süren puan hasretine son verdi.

Ligdeki 5 maçta 8 puan toplayıp 7. basamağa yerleşen kırmızı-siyahlılar, bu süreçte 7 gol atarken 5 gole engel olamadı.

FENERBAHÇE'YE KARŞI 9 MAÇ SONRA PUAN ALDI

Gaziantep FK, Fenerbahçe karşısında aldığı beraberlikle rakibine karşı ligde oynadığı son 9 maçın ardından ilk kez puan elde etti.

Güneydoğu temsilcisi, Fenerbahçe ile daha önce oynadığı 9 lig maçının tamamından mağlubiyetle ayrılmıştı. Gaziantep FK, ligde son olarak 2021-2022 sezonunda evinde Fenerbahçe'yi 3-2 yenmişti.

Bu arada Fenerbahçe'den 1 puan alan Gaziantep temsilcisi, bu sezon ilk kez bir karşılaşmayı gol atamadan tamamladı.