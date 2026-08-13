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İYİ Parti'de yeni bir istifa kararı gündeme geldi. Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, yaptığı yazılı açıklamayla İYİ Parti üyeliğinden ayrıldığını duyurdu. Gürban, kararını "gördüğüm lüzum üzerine" aldığını ifade ederken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görevine devam edeceğini açıkladı.

"İYİ PARTİ ÜYELİĞİMDEN İSTİFA EDİYORUM"

"Kamuoyuna Duyuru" başlığıyla açıklama yapan Mehmet Mustafa Gürban, bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletinin daha güçlü bir geleceğe ulaşması için büyük bir inançla çalıştığını belirtti.

Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum."

GENEL BAŞKAN VE TEŞKİLATA TEŞEKKÜR ETTİ

Gürban, açıklamasında İYİ Parti Genel Başkanı ile Kurucu Genel Başkan nezdinde teşkilat hukukunu gözeten herkese teşekkür etti.

Hayatı boyunca milli ve manevi değerlere bağlı kalmayı ilke edindiğini vurgulayan Gürban, milletvekilliği görevini de bu anlayışla sürdürdüğünü ifade etti.

TBMM'DEKİ GÖREVİNE DEVAM EDECEK

İstifasının ardından Meclis'teki çalışmalarını sürdüreceğini belirten Gürban, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bundan sonraki süreçte de Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görevimi aynı kararlılık ve daha güçlü bir iradeyle sürdüreceğimi saygıyla kamuoyuna arz ederim."