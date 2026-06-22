Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Gaziantep Havalimanı'da panik anları...Uçağın iniş takımı arızalandı

Gaziantep Havalimanı'da panik anları...Uçağın iniş takımı arızalandı

Gaziantep Havalimanı'na iniş yapmak üzere olan SunExpress'e ait yolcu uçağının iniş takımlarında meydana gelen teknik arıza, yolcular ve havalimanında bulunanlar arasında paniğe neden oldu.

Kaynak: İHA
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Gaziantep Havalimanı'da panik anları...Uçağın iniş takımı arızalandı - Resim: 1

Zürih’ten Gaziantep Havalimanı'na gelerek iniş yapan SunExpress uçağının iniş takımlarında teknik bir sorun meydana geldi.

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Gaziantep Havalimanı'da panik anları...Uçağın iniş takımı arızalandı - Resim: 2

Arızanın fark edilmesinin ardından havalimanında kısa süreli panik yaşanırken, ekipler olaya hızla müdahale etti.

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Gaziantep Havalimanı'da panik anları...Uçağın iniş takımı arızalandı - Resim: 3

Uçağın güvenli şekilde iniş yapmasının ardından pistte önlem amaçlı temizlik ve bakım çalışması başlatıldı.

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Gaziantep Havalimanı'da panik anları...Uçağın iniş takımı arızalandı - Resim: 4

Yapılan çalışmalar nedeniyle havalimanındaki uçuşlara da geçici olarak ara verildi.

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Gaziantep Havalimanı'da panik anları...Uçağın iniş takımı arızalandı - Resim: 5

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Gaziantep Havalimanı'nın yeniden uçuş trafiğine açılacağı öğrenildi.

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