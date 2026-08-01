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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Gaziantep FK, hücum hattına takviye yapmak amacıyla rotasını Beşiktaş'a çevirdi. Güneydoğu ekibinin, siyah-beyazlıların genç golcüsü Mustafa Erhan Hekimoğlu için harekete geçtiği öne sürüldü.



A Spor'un haberine göre, Gaziantep FK, Beşiktaş altyapısından yetişen ve 2023 yılında profesyonel sözleşmeye imza atan 19 yaşındaki santrfor Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu transfer listesine aldı.

Haberde, Gaziantep FK yönetiminin genç oyuncuyu kiralamak için Beşiktaş ile temasa geçtiği ve siyah-beyazlı kulübe resmi kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

İddiaya göre Beşiktaş yönetimi de genç futbolcunun daha fazla forma şansı bulabilmesi adına kiralık olarak başka bir Süper Lig ekibine gitmesine olumlu yaklaşıyor.

Transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde hız kazanması beklenirken, taraflar arasındaki sürecin devam ettiği ifade edildi.

GEÇEN SEZON 21 MAÇTA FORMA GİYDİ

Mustafa Erhan Hekimoğlu, geride kalan sezonda Beşiktaş formasıyla 21 resmi karşılaşmada görev yaptı. Toplam 469 dakika sahada kalan 19 yaşındaki santrfor, 1 gol kaydederken 2 sarı kart gördü.