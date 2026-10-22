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Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK, genel kurulun 5 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilmesinin planlandığını açıkladı. İlk toplantıda yeterli çoğunluğa ulaşılamaması durumunda üyeler, 12 Kasım 2026'da yeniden bir araya gelecek. İkinci toplantı için çoğunluk şartı aranmayacak.

Kulübün konuyla ilgili yaptığı açıklamada genel kurulun tarihine, adaylık başvurularına ve toplantı gündeminin duyurulmasına ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.

Açıklamada, olağanüstü seçimli genel kurulun 5 Kasım Perşembe günü saat 14.00'te Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda yapılacağı belirtildi. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 12 Kasım Perşembe günü aynı saatte ve aynı yerde gerçekleştirileceği bildirildi.

Yönetim veya denetim kurullarında görev almak isteyen adayların, asil ve yedek üye listelerini kulüp tüzüğüne uygun biçimde hazırlayarak yazılı ve imzalı şekilde divan kuruluna teslim etmeleri gerekiyor. Başvuruların, genel kurulun başlangıcında divan kurulunun oluşturulmasına kadar tamamlanması şartı bulunuyor.

Kulüp yönetimi ayrıca toplantının tarihi, saati, yeri ve gündeminin resmi internet sitesi üzerinden duyurulmasına oy birliğiyle karar verildiğini bildirdi.