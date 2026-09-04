Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Gaziantep FK'da teknik direktör değişikliği yaşandı. Kırmızı-siyahlı ekip, Rumen teknik direktör Mirel Radoi ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına Orhan Ak'ı getirdi.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, son olarak Eyüpspor'da görev yapan Orhan Ak ile yapılan görüşmelerin ardından anlaşmaya varıldı.

SÖZLEŞME SEZON SONUNA KADAR

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreninde Orhan Ak, kendisini sezon sonuna kadar kırmızı-siyahlı kulübe bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Böylece Gaziantep FK'da Mirel Radoi'nin ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi Orhan Ak oldu.

GAZİANTEP FK'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, Orhan Ak ile teknik direktörlük görevi için anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Açıklamada genç teknik adamın sezon sonuna kadar görev yapacağı belirtilirken, Orhan Ak'a yeni görevinde başarı dilekleri iletildi.