Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Radoi, kentte bulunmaktan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Gaziantep FK’de görev yapmış tüm teknik direktörlere teşekkür eden Radoi, önceki istatistikleri incelediğini belirterek kendisini “sihirbaz değil, çalışmayı seven bir teknik adam” olarak tanımladı. Hataların olabileceğini ancak bunların bilinçli yapılmayacağını ifade etti ve önceki kulübüne de teşekkür etti.

“ROMANYA VE TÜRKİYE LİGLERİ BENZER YAPIDA”

Radoi, Türkiye futbolunu yakından tanıdığını, futbolculuk döneminde hem Galatasaray hem de milli takıma karşı oynadığını, teknik adam olarak ise İstanbul Başakşehir FK ile UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde karşılaştığını hatırlattı.

Türkiye Süper Ligi’nin Avrupa’nın önemli ligleri arasında yer aldığını söyleyen Radoi, Romanya ile Türkiye liglerinin duygusal ve mücadeleci yapılar açısından benzediğini ifade etti. Daha önce Suudi Arabistan’dan teklifler aldığını ancak somut olmadığını belirtti. Türkiye’yi tercih etme nedenleri arasında ligin gücü ve Avrupa hedefi olduğunu vurguladı. Mircea Lucescu ve Gheorghe Hagi gibi isimlerin Türkiye’deki başarılarının da kararında etkili olduğunu söyledi.

“BEKLENTİMİZ YÜKSEK”

Kulüp başkanı Memik Yılmaz, Radoi’yi uzun süredir takip ettiklerini ve projeye uygun bir isim olarak gördüklerini ifade etti.

Yılmaz, Türkiye’de teknik direktörlerin kısa sürede değerlendirildiğini ve bu nedenle sürdürülebilir bir yapı hedeflediklerini belirtti. Genç oyunculara verilen önemin projede belirleyici olduğunu vurguladı ve altyapı oyuncularının katkısıyla taraftar ilgisinin artacağını söyledi.

Açıklamaların ardından Radoi, kendisini 1,5 yıllığına Gaziantep FK’ya bağlayan sözleşmeye imza attı.