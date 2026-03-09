Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, ligdeki galibiyet özlemini dört karşılaşmaya çıkardı.

Ligin 21. haftasında kendi sahasında Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup eden Gaziantep temsilcisi, bu karşılaşmanın ardından oynadığı maçlarda istediği sonuçları alamadı. Kırmızı-siyahlı ekip daha sonra deplasmanda Kocaelispor’a 3-0, sahasında ise Trabzonspor’a 2-1 yenildi.

Geçen hafta deplasmanda Samsunspor ile golsüz berabere kalan Gaziantep FK, son olarak kendi sahasında Fatih Karagümrük karşısında da 1-1’lik eşitlikle sahadan ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte kırmızı-siyahlı ekip ligde oynadığı son dört mücadelede üç puana ulaşamadı.

Gaziantep temsilcisi, sezon boyunca çıktığı 25 maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Topladığı 30 puanla lig sıralamasında 10. basamakta bulunuyor.