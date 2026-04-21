Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü belli oldu.

MIREL RADOI İLE PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Gaziantep FK, Romanya Milli Takımı'nın eski teknik direktörlerinden Mirel Radoi ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

GAZİANTEP FK'NIN AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Romanya Milli Takımı’nın geçmiş dönem teknik direktörlerinden Mirel Radoi ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Sayın Mirel Radoi ve ekibi, yönetimimizle ileri görüşmeleri tamamlamak üzere şehrimize davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." denildi.