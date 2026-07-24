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Kaynak: AA

Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde gerçekleştirilen günün antrenmanı 1 saat 10 dakika sürdü.

FK Vozdovac ile oynanan hazırlık karşılaşmasında görev yapan futbolcular, kendileri için hazırlanan özel program doğrultusunda rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınma ve top kapma çalışmalarıyla başladıkları idmanı dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.