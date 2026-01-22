Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, yabancı kaleci transferi istediklerini açıkladı.

BURAK YILMAZ: 'KONYASPOR MAÇINA ODAKLANDIK'

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdüren Gaziantep FK'da Burak Yılmaz, "Tüm gücümüzle her şeyimizle Konyaspor maçına konsantre olmuş durumdayız." dedi.

'YABANCI KALECİ TRANSFERİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren genç teknik adam, "Bir tane yabancı kaleci düşünüyoruz. Kalecilerime çok güveniyorum, inanıyorum ama bir tane yapabilirsek transfer yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.