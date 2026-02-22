Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Trabzonspor Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Gaziantep Stadı'nda saat 16.00'da başlayan maçı hakem Çağdaş Altay yönetiyor.

GAZİANTEP FK-TRABZONSPOR İLK 11’LER

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Arda, Bayo, Kozlowski, Lungoyi, Gassama, Tayyip, Maxim, Ogün, Kevin

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Savic, Mustafa, Oulai, Tim Jabol, Muçi, Felipe, Onuachu.

GAZİANTEP FK 0-0 TRABZONSPOR CANLI ANLATIM

1' Çağdaş Altay'ın ilk düdüğüyle birlikte Gaziantep FK-Trabzonspor maçı başladı.