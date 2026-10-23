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Kaynak: AA

Ligde geride kalan 8 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan Gaziantep temsilcisi, topladığı 8 puanla sıralamanın 14. basamağında yer alıyor. Rakip ağlara 8 gol gönderen kırmızı-siyahlılar, kalesinde ise 12 gole engel olamadı.

Son galibiyetini ligin 4. haftasında Göztepe karşısında alan Gaziantep FK, Erzurumspor FK mücadelesini kazanarak dört maçtır süren galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor.

GAZİANTEP FK’DA SAKATLIK VE KART ENGELİ

Gaziantep FK’da tedavileri devam eden Fuat Bavuk ile Nazım Sangare, Erzurumspor FK karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Teknik direktör Orhan Ak da RAMS Başakşehir maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle takımını saha kenarından yönetemeyecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte Myenty Abena ise kart sınırında bulunuyor. Abena’nın Erzurumspor FK karşılaşmasında sarı kart görmesi durumunda Trabzonspor maçında cezalı duruma düşeceği belirtildi.

ÖĞRENCİ TARAFTARLARA 5 BİN ÜCRETSİZ BİLET

Gaziantep FK yönetimi, Erzurumspor FK maçı öncesinde öğrenci taraftarlara yönelik bir uygulamayı hayata geçirdi. Bu kapsamda toplam 5 bin biletin ücretini kulüp karşılayacak.

Ücretsiz biletler, maraton üst tribünü ile güney kale arkası tribünü için 2 bin 500’er adet olarak ayrıldı. Öğrenci kimliğini ibraz eden taraftarlar, belirlenen kontenjanlar çerçevesinde biletlerden ücretsiz yararlanabilecek.