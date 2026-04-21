Ligin 26. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor’u 4-1 yenerek çıkış yakalayan Gaziantep temsilcisi, sonraki süreçte Fenerbahçe’ye 4-1, Çaykur Rizespor’a 2-1 kaybetti, Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Kırmızı-siyahlılar, son olarak kendi sahasında Zecorner Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek üç hafta sonra taraftarına galibiyet sevinci yaşattı.

Lig genelinde 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyeti bulunan Gaziantep FK, 37 puanla 10. basamakta yer aldı.

Gaziantep temsilcisi, sezonun geride kalan bölümünde 41 gol atarken kalesinde 49 gol gördü.

EVİNDE İKİNCİ KEZ GOL YEMEDİ

Bu sezon iç sahada 5. galibiyetini alan Gaziantep FK, savunma performansında zaman zaman sıkıntı yaşadı.

Kırmızı-siyahlılar, ligin 5. haftasında Kocaelispor’u 2-0 mağlup ettikten sonra 25 hafta sonra Zecorner Kayserispor karşısında yeniden gol yemeden kazandı.

SAVUNMADA DİKKAT ÇEKEN TABLO

Gaziantep FK, bu sezon en fazla gol yiyen ekipler arasında yer aldı.

Zecorner Kayserispor 57 golle en çok gol yiyen takım olurken, Fatih Karagümrük 53 golle ikinci sırada bulundu. Hesap.com Antalyaspor ile Gaziantep FK ise 49’ar golle bu alanda üçüncü sırayı paylaştı.

BAYO’DAN KATKI SÜRÜYOR

Sezon başında Lille’den kiralanan Muhammed Bayo, attığı gollerle takımına katkı sağlamaya devam etti.

Bu sezon 2 bin 14 dakika süre alan 27 yaşındaki Gineli forvet, 14 gol kaydetti.

Bayo, gol krallığı yarışında Galatasaraylı Mauro Icardi ile birlikte dördüncü sırada yer aldı.