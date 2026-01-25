Süper Lig'de 19. hafta maçında Gaziantep FK ile Konyaspor karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Gaziantep FK, son 5 lig maçında 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alırken, Konyaspor ise ligde 8 maçtır kazanamıyor. İki ekip de kötü gidişatlarını durdurmak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Zafer, Nazım, Arda, Mujakic, Perez, Melih, Ogün, Yusuf, Maxim, Bayo, Draguş.

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Adil, Uğurcan, Guillherme, Jevtovic, Bjorlo, Deniz, Svendsen, Muleka, Umut.