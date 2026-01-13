Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Gaziantep FK ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada henüz 13. dakikada Tayyip Talha'nın kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kalan ev sahibi ekipte teknik direktör Burak Yılmaz da kırmızı kartla tribüne gönderildi.
Zorlu mücadelede uzun süre 10 kişi oynayan Gaziantep FK, Lungoyi'nin 87. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Kocaelispor'da da Habib Keita maçın son anlarında ikinci sarı kartta oyundan atıldı.