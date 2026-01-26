Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında dün evinde Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, maçın orta hakemi Kadir Sağlam'a tepki gösteren bir paylaşımda bulundu.

GAZİANTEP FK'DAN KADİR SAĞLAM'IN KARARLARINA TEPKİ

Kulübün resmi sayfasında, 'ÇOK SAĞLAM KARARLAR' başlığıyla yayınlanan videoda Hakem Kadir Sağlam'ın hem Beşiktaş hem de Konyaspor maçlarında verdiği iki karar paylaşıldı.

Beşiktaş maçında Tayyip Talha'nın elmacık kemiğinin kırılmasına neden olan pozisyonla birlikte Konyaspor maçında Gaziantep FK'nın attığı golün faul tespiti nedeniyle iptal edilmesi videoada yer aldı.

Yapılan paylaşım şu şekilde: