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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, transfer çalışmalarına bir takviye daha yaptı. Kırmızı-siyahlılar, Galatasaray'ın 26 yaşındaki forveti Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

RESMİ İMZALAR ATILDI

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, Halil Dervişoğlu'nun kiralık transferi için hem oyuncu hem de Galatasaray ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Kulüp, deneyimli golcünün sezon sonuna kadar kırmızı-siyahlı formayı giyeceğini duyurdu.

GAZİANTEP'E GERİ DÖNDÜ

Halil Dervişoğlu, daha önce 2024-2025 sezonunda da Gaziantep FK forması giymişti. Kırmızı-siyahlı ekipte yeniden forma giyecek olan oyuncu, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonunda da kulübümüzde forma giyen ve kırmızı-siyahlı armamız altında mücadele eden Halil Dervişoğlu, kulüp başkanımız Memik Yılmaz'ın da katılımıyla kendisini sezon sonuna kadar kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı. Halil Dervişoğlu'na bir kez daha kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.