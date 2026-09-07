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Kaynak: Haber Merkezi

Gaziantep FK karşılaşmaya fırtına gibi başladı. Konuk ekip 5. dakikada Halil Dervişoğlu, 10. dakikada Myenty Abena ile bulduğu gollerle kısa sürede üstünlüğü ele geçirdi.

Göztepe, 31. dakikada Novatus Miroshi ile penaltıdan yararlanamadı. Gaziantep FK'da Kacper Kozlowski, 34 ve 45+1. dakikalarda sahneye çıkarak ilk yarının skorunu 4-0 olarak belirledi.

GÖZTEPE'NİN DÖNÜŞÜ YETMEDİ

İkinci yarıda Göztepe, Juan'ın 52. dakikadaki golüyle farkı 3'e indirdi. Ev sahibi ekipte Ogün Bayrak, 72. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Juan, 90+3. dakikada penaltıdan bir kez daha ağları havalandırdı ve mücadele Gaziantep FK'nin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 7'ye yükseltirken Göztepe 1 puanda kaldı. Ligin 5. haftasında Göztepe, Alanyaspor'a konuk olacak; Gaziantep FK ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.