Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, sezon başında Suudi Arabistan'ın Al Wehda takımından transfer ettiği orta saha oyuncusu Juninho Bacuna’nın, Hollanda ekibi Volendam'a transfer olduğunu açıkladı.
Gaziantep FK'nın açıklaması şu şekilde:
Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan Juninho Bacuna’nın sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda FC Volendam ile anlaşmaya varılmıştır.
Juninho Bacuna’ya FC Volendam’da gönülden başarılar dileriz.
JUNINHO BACUNA'NIN GAZİANTEP FK KARNESİ
28 yaşındaki orta saha oyuncusu Gaziantep FK formasıyla çıktığı 12 maçta takımına 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.