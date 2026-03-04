Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun 4. haftasında Fenerbahçe Gaziantep FK’ya konuk oluyor.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak maç öncesi iki takımın da ilk 11’leri belli oldu.

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE İLK 11’LER

Gaziantep FK: Burak, Camara, Mujakic, Melih, Kozlowski, Abena, Sorescu, Sangare, Kabadayı, Maxim, Rodrigues.

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Guendouzi, Brown, Fred, Levent, Kante, Kerem, Musaba, Cherif.

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI GECİKMELİ BAŞLAYACAK

Gaziantep FK stadyumunun ışıklarının yetersiz olması nedeniyle hakemler ve iki takımın futbolcuları soyunma odasına girdi.

Yapılan anonsta, teknik arızanın giderilmesiyle birlikte karşılaşmanın gecikmeli başlayacağı aktarıldı.

Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgilere göre; Gaziantep Stadyumunun ana arterinde sık rastlanmayan bir problem meydana geldi. Jeneratörler devreye girmedi. Kısa bir süre sonra ana arterdeki problemin çözüldüğü belirtilirken stada giden hatlarla ilgili sorunların çözülmesi bekleniyor.