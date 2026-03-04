Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun 4. haftasında Fenerbahçe Gaziantep FK’ya konuk oluyor.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak maç öncesi iki takımın da ilk 11’leri belli oldu.

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE İLK 11’LER

Gaziantep FK: Burak, Camara, Mujakic, Melih, Kozlowski, Abena, Sorescu, Sangare, Kabadayı, Maxim, Rodrigues.

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Guendouzi, Brown, Fred, Levent, Kante, Kerem, Musaba, Cherif.

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI GECİKMELİ BAŞLAYACAK

Gaziantep FK stadyumunun ışıklarının yetersiz olması nedeniyle hakemler ve iki takımın futbolcuları soyunma odasına girdi.

Yapılan anonsta, teknik arızanın giderilmesiyle birlikte karşılaşmanın gecikmeli başlayacağı aktarıldı.

🚨 Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının stattaki ışıklandırma arızası nedeniyle gecikmeli olarak başlayacak. pic.twitter.com/MpesHrhQLB — A Spor (@aspor) March 4, 2026

Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgilere göre; Gaziantep Stadyumunun ana arterinde sık rastlanmayan bir problem meydana geldi. Jeneratörler devreye girmedi. Kısa bir süre sonra ana arterdeki problemin çözüldüğü belirtilirken stada giden hatlarla ilgili sorunların çözülmesi bekleniyor.