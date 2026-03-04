Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun 4. haftasında Fenerbahçe Gaziantep FK’ya konuk oluyor.
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan kritik mücadeleyi açı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetiyor.
GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE İLK 11’LER
Gaziantep FK: Burak, Camara, Mujakic, Melih, Kozlowski, Abena, Sorescu, Sangare, Kabadayı, Maxim, Rodrigues.
Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Guendouzi, Brown, Fred, Levent, Kante, Kerem, Musaba, Cherif.
GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI GECİKMELİ BAŞLADI
Gaziantep FK stadyumunun ışıklarının yetersiz olması nedeniyle hakemler ve iki takımın futbolcuları soyunma odasına girdi.
Yapılan anonsta, teknik arızanın giderilmesiyle birlikte karşılaşmanın gecikmeli başlayacağı kaydedildi.
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının stattaki ışıklandırma arızası nedeniyle gecikmeli olarak başlayacak.
Gaziantep Stadyumunun ana arterinde sık rastlanmayan bir problem meydana geldiği ve jeneratörlerin devreye giremediği aktarıldı.
Kısa bir süre sonra ana arterdeki problemin çözülmesiyle birlikte maçın 1 saat gecikmeli olarak 21.30'da başlayacağı bilgisi paylaşıldı.
TAKIMLAR ISINMAK İÇİN YENİDEN SAHAYA ÇIKTI
Stadyum ışıklarındaki sorunun giderilmesiyle birlikte iki takımın oyuncuları yeniden ısınmak için sahaya çıktı ve bir kez daha son hazırlıklarını yaptı.
GAZİANTEP FK 0-1 FENERBAHÇE CANLI ANLATIM
1' Hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin düdüğüyle Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı başladı.
Gaziantep F.K'.nın maçın başında bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

GAZİANTEP FK'NIN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI
2' Gaziantep FK'da ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Sorescu topu ağlara gönderdi ancak ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.
#GaziantepFK: 0 - #Fenerbahçe: 0
Fenerbahçe atağında Levent Mercan'ın sert şutu direkte patladı.
LEVENT MERCAN'IN ŞUTUNDA TOP DİREKTEN GERİ DÖNDÜ
15' Levent Mercan'ın uzaklardan sert şutunda top üst direkten geri döndü. Fenerbahçe gole çok yaklaştı.
GAZİANTEP SAVUNMASI CHERIF'E GEÇİŞ İZNİ VERMEDİ
17' Sidiki Cherif ceza sahası içerisinde tehlikeli bölgede buluştuğu topu ayağından açmasıyla birlikte Gaziantep FK savunması araya girerek pozisyonu savuşturdu.
FENERBAHÇE TEHLİKELİ GELDİ
22' Fred'in sol kanattan arka direğe yaptığı ortada Rodrigues Musaba'dan önce araya girerek topu kafayla ceza sahası dışına uzaklaştırdı. Mert Müldür ceza sahası dışına açılan topu kontrol edip şutunu çekti ancak çerçeveyi tutturamadı.
#GaziantepFK: 0 - #Fenerbahçe: 0
Gaziantep F.K.-Fenerbahçe ZTK maçında saha kenarında gerginlik yaşandı. Hakemden sarı kartlar geldi.
GAZİANTEP FK KULÜBESİ ÖNÜNDE TARTIŞMA YAŞANDI: 3 SARI KART ÇIKTI
28' Gaziantep FK yedek kulübesinin önünde topun oyun alanını terk etmesiyle birlikte bir anda gerilim yükseldi. Fred'in Gaziantep FK kulübesiyle girdiği tartışmaya diğer oyuncular da müdahil oldu. Kısa süre sonra tarafların sakinleşmesiyle birlikte hakem Adnan Deniz Kayatepe, Fenerbahçe'den Fred'e, Gaziantep FK'nın yedek oyuncusu Arda Kızıldağ ve maç analisti Anıl Demirci'ye sarı kart gösterdi.
FENERBAHÇE MUSABA İLE ÖNE GEÇTİ
33' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Musaba ilk şutunda savunmadan seken topun ikinci kez önüne düşmesini affetmedi ve düzgün bir vuruşla köşeden ağları havalandırarak Fenerbahçe'yi öne geçirdi.
#GaziantepFK: 0 - #Fenerbahçe: 1
Fenerbahçe Musaba ile ikinci gol şansını kaçırdı.
FENERBAHÇE İKİNCİ GOLE ÇOK YAKLAŞTI
40' Fenerbahçe'nin tehlikeli atağında; Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası içerisinde dar açıdan kaleciyle karşı karşıya kalan Musaba bu kez şutunda Burak'ı geçemedi.
#GaziantepFK: 0 - #Fenerbahçe: 1
Fenerbahçe'den üst üste etkili ataklar.
CHERIF ÖNEMLİ FIRSATTAN YARARLANAMADI
42' Sorescu'nun hatasında topla buluşan Cherif Kerem ile verkaç yaparak kaleyi karşısında buldu. Şutunda son anda kayarak müdahalede bulunan Abena topun kaleye gitmesini engelleyerek mutlak golü önledi.
GUENDOUZI GOLE YAKLAŞTI
43' Kornerden yapılan ortada Gaziantep FK savunması topu uzaklaştıramadı. Guendouzi gelişine şutunu çekti. Ancak top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.
MAXIM'İN TEHLİKELİ FRİKİK ŞUTUNDA TOP BARAJDAN SEKEREK DIŞARI ÇIKTI
45+3' Gaziantep FK'nın rakip ceza sahası önünde kazandığı serbest vuruşta Maxim topun başına geçti. Maxim'in şutunda top barajdan sekerek kornere çıktı.