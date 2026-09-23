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Afyonkarahisar / Nihat Karaağaç / Yeniçağ



Dinar’ın köklü yerleşim alanlarından olan, eski adıyla Dere Mahallesi, yeni ismiyle Gazi Mehmet Çavuş Mahallesi sakinleri, belirsizliğini koruyan doğal gaz altyapı çalışmaları nedeniyle tepkili. İlçe genelinde 27 mahalleye ulaştırılan doğal gaz hizmetinden henüz yararlanamayan mahalle halkı, kış mevsimi öncesinde yetkililere seslendi.

"80 ABONE HAZIR, SAYI 200'Ü BULUR"

Yeniçağ Gazetesi Dinar Temsilcisi Nihat Karaağaç’a açıklamalarda bulunan Mahalle Muhtarı Niyazi Yılmaz ve mahalle sakinleri, bölgede doğal gaz talebinin her geçen gün arttığını belirtti. Roman vatandaşların yoğunlukta yaşadığı mahallede bu yıl da altyapı çalışması yapılmadığını vurgulayan Yılmaz ve mahalle halkı, halihazırda 80 abonenin hazır olduğunu, sürecin başlaması durumunda bu sayının 150-200 aboneye ulaşacağını ifade etti.

"FATURA KAYGISI VARSA KURUŞU KURUŞUNA ÖDERİZ"

Mahalleye doğal gazın getirilmesi konusunda neden "ayak sürüdüğünü" merak ettiklerini belirten mahalle sakinleri, mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor. Afyonkarahisar Valiliği ile Aksagaz Doğal Gaz İşletmesine çağrıda bulunan mahalle halkı, tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Dinar’ın 27 mahallesine verilen doğal gaz hizmeti Dere Mahallesi’ne niçin verilmiyor? Eğer korkunuz doğal gaz faturalarının ödenmemesi ise Gazi Mehmet Çavuş Mahallesi olarak biz bu faturaları kuruşu kuruşuna öderiz."

YAKLAŞAN KIŞ ÖNCESİ NET AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Soğuk havaların yaklaşmasıyla birlikte belirsizliğin ortadan kalkmasını isteyen mahalle halkı, gaz getirilmeyecekse bir an önce odun ve kömür tedariğine başlayacaklarını bildirerek yetkili kurumlardan somut bir yanıt beklediklerini vurguladı.