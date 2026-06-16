Gazi logosunda 44 yıllık sır: İnternette öğrenince şoke oldu

“AMBLEM NİYE YOK?” SORUSUYLA BAŞLADI

Sürecin, Tıp Bayramı davetiyesinde üniversitenin logosunun olmadığını fark etmesiyle başladığını ifade eden Kökkaya, “Diğer üniversitelerin amblemleri vardı. ‘Neden sizin üniversitenizin amblemi yok?’ diye sordum. ‘Henüz yapılmadı’ dediler. Ben de ‘İsterseniz çizeyim’ dedim ve süreç böyle başladı” diye konuştu.