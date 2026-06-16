Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Gazi logosunda 44 yıllık sır: İnternette öğrenince şoke oldu

Gazi logosunda 44 yıllık sır: İnternette öğrenince şoke oldu

Gazi Üniversitesi’nin logosunun tasarımcısı olduğunu belirten 80 yaşındaki Kenan Kökkaya,aradan geçen 44 yılın ardından adının kayıtlarda yer almadığını öğrenince tescil mücadelesi başlattı.Kökkaya, logonun kendi adına kaydedilerek çocuklarına ve torunlarına manevi miras bırakılması olduğunu söyledi

Kaynak: DHA
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Gazi logosunda 44 yıllık sır: İnternette öğrenince şoke oldu - Resim: 1

1982 yılında kurulan Gazi Üniversitesi’nin logosunun ortaya çıkış hikayesi, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. O dönem Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Necdet Üruğ’un emir subaylığını yapan Kökkaya, üniversitenin logosunu tamamen kendi inisiyatifiyle çizdiğini ifade etti.

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Gazi logosunda 44 yıllık sır: İnternette öğrenince şoke oldu - Resim: 2

ATATÜRK’ÜN “GAZİ” İMZASINDAN ESİNLENDİ

Kökkaya, masasındaki Mustafa Kemal Atatürk’ün “Nutuk” kitabında yer alan “Gazi” imzasından esinlenerek logoyu tasarladığını belirtti. Çizimini tamamladıktan sonra dönemin Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Namık Kemal Baran’a teslim etti.

Kısa süre sonra logonun birinci seçildiğini öğrendiğini anlatan Kökkaya, Gazi Üniversitesi’nin kurucu rektörü Prof. Dr. Şakir Akça tarafından senato toplantısında kendisine teşekkür plaketi verildiğini söyledi.

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Gazi logosunda 44 yıllık sır: İnternette öğrenince şoke oldu - Resim: 3

“AMBLEM NİYE YOK?” SORUSUYLA BAŞLADI

Sürecin, Tıp Bayramı davetiyesinde üniversitenin logosunun olmadığını fark etmesiyle başladığını ifade eden Kökkaya, “Diğer üniversitelerin amblemleri vardı. ‘Neden sizin üniversitenizin amblemi yok?’ diye sordum. ‘Henüz yapılmadı’ dediler. Ben de ‘İsterseniz çizeyim’ dedim ve süreç böyle başladı” diye konuştu.

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Gazi logosunda 44 yıllık sır: İnternette öğrenince şoke oldu - Resim: 4

44 YIL SONRA HAYAL KIRIKLIĞI

Oğlunun yaptığı internet araştırmasında logonun tasarımcısına dair herhangi bir bilgi bulunmadığını öğrenen Kökkaya, üniversiteye başvurduğunu ancak logonun kendisine ait olduğuna dair kayıtlarda bilgi bulunmadığı yanıtını aldığını söyledi.

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Gazi logosunda 44 yıllık sır: İnternette öğrenince şoke oldu - Resim: 5

“TEK İSTEĞİM MANEVİ MİRAS”

Yaşadığı duruma üzüldüğünü dile getiren Kökkaya, “Üniversiteden maddi bir talebim yok. Sadece bu logonun bana ait olduğunun kabul edilmesini ve çocuklarıma, torunlarıma bir hatıra olarak kalmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kökkaya’nın başlattığı tescil mücadelesinin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.

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