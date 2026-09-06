Jandarma Asteğmen olarak görev yaptığı Bingöl’de, 2003 yılında teröristlerle çıkan çatışmada yaralanıp gazi olan Gerçek Yaşar, Mersin'de Mut Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalıştıktan sonra emekli oldu.

Gazi baba, oğluyla ilk canlı maçında hayatını kaybetti - Resim : 1

Fenerbahçe taraftarı olan Yaşar, gezmeye gittiği İstanbul’da, oğlu Gazi Yaşar (16) ile birlikte ilk kez canlı olarak maç seyretmek için Chobani Stadyumu’nda yerini aldı.

Gazi baba, oğluyla ilk canlı maçında hayatını kaybetti - Resim : 2

Beşiktaş ile oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında tribünde fenalaşan Gerçek Yaşar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yaşar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Gerçek Yaşar için taziye mesajı yayımladı.

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Gazi baba, oğluyla ilk canlı maçında hayatını kaybetti - Resim : 4

Memleketi Mersin’in Mut ilçesine götürülen Gerçek Yaşar'ın cenazesinin, yarın öğlende toprağa verileceği bildirildi.