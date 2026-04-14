BirGün yazarı ve televizyon programcısı Zafer Arapkirli, hakkında açılan davada hakim karşısına çıktı. “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ile “yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçlamalarıyla yargılanan Arapkirli hakkında mahkeme kararını açıkladı.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savcı, Arapkirli’nin her iki suçtan da cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti ise Arapkirli’yi “yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Arapkirli, diğer suçlamadan beraat etti.

“KAMUOYUNU BİLGİLENDİRMEYE ENGEL GETİRİLİYOR”

Savunmasında suçlamaları reddeden Arapkirli, işlemediği bir suç üzerinden yargılandığını belirterek beraatini talep etti. Arapkirli, gazetecilik faaliyetlerinin hedef alındığını savunarak, kamuoyunun bilgi alma hakkının kısıtlandığını ifade etti.

Arapkirli, şunları söyledi:

"Olmayan, hatta yakınından bile geçilmemiş bir suça ya da suçlara karşı bir savunma yapmaya kalkışmayacağım. Değerli Avukatlarım, zaten hukuki yönden bunu az sonra yapacaklar.

Ben burada (hazır, ortamda bir sayın savcı da varken) daha ciddi ve gerçek bir suç ihbar etmek istiyorum. “Halkı topluca ve kesif bir karanlığa sevketmek suçu” Bugünün siyasi iktidarı, benim bugün burada maruz kaldığım durum gibi, sık sık gazetecileri, yani bağımsız gazetecileri işlerini yapmaktan alıkoyarak, halkın bilgi ve haber alma hakkına engel olmak istiyor.

Kimi zaman böyle, olmayan suçlardan dolayı mahkemelere getirip götürerek, kimi zaman sevgili meslektaşlarım İsmail Arı, Alican Uludağ ve Merdan Yanardağ, Furkan Karabay, Sinan Aygül gibi hapse atarak bunu yapmaya çalışıyorlar.

Yaptığımız hemen her habere, ya da yoruma 'Cumhurbaşkanına hakaret, Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, Yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' gibi bir kulp takarak gazeteciliği cezalandırmaya çalışıyorlar. Bugünkü siyasi iktidar, yargıyı kullanarak, bir çağdışı karartma ve halkın bilgi almasını engelleme faaliyeti yürütüyor.

"BU AĞIR SUÇU İHBAR EDİYORUM"

İnsanların en temel haklarından biri olan ve hem Türkiye Cumhuriyeti Anayasası hem de uluslararası evrensel beyannamelerle güvence altına alınmış bulunan bu hakkı engelleme suçu, sistematik olarak işlenmektedir. Bunun yapılması suretiyle, canım memleketim, basın özgürlüğü fikir ve ifade özgürlüğü gibi liglerde, uluslararası sıralamalarda 150 – 160’ncı sıralara düşmektedir.

Sadece gazetecilere karşı değil, hakkını arayan işçiye, sendikacıya, öğrenciye, çevre ve doğa savunucusuna, emekçiye, emekliye, kadın hakkını, hayvan hakkını, çocuk hakkını, hasta hakkını, eğitim hakkını savunana karşı da bu ayıplı “susturma hareketi” var gücüyle devam ediyor.

Bizler de, kalemini muktedire kiralamamış, satmamış, boyun eğmeyi reddeden bağımsız gazeteciler olarak; bunları anlattığımız için, yani ülkenin iyi yönetilemediğini, halkın yoksulluk, açlık ve perişanlığa sürüklendiğini, eğitimin ve sağlığın neredeyse 100 yıl geriye götürüldüğünü, hukuk ve adaletin ayaklar altına alındığını anlattığımız için… sürekli “sanık” sandalyesine oturup oturup kalkıyoruz.

Tekrar ediyorum: Burada işlemediğim bir suça karşı savunma yapmaya çalışmayı gereksiz bir zaman kaybı buluyor, tam tersine yukarıda izah etmeye çalıştığım bu ağır suçu ihbar ediyor ve beraatimi talep ediyorum."

Arapkirli’nin avukatı Deniz Yazgan, müvekkilinin kamu barışını tehlikeye sokan herhangi bir eylemi bulunmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilin kamu barışını tehlikeye soktuğu bir durum yoktur. Kin ve düşmanlığa tahrik suçunun da unsurlarının oluşmadığını düşünüyoruz. Buna ilişkin yerleşik Yargıtay içtihatları da mevcuttur. TCK’nın 217/A maddesi Anayasa’ya aykırıdır. Burada somut tehlike yaratan bir suç yoktur."

Arapkirli’nin bir diğer avukatı Kemal Aytaç ise suçlamaların temelsiz olduğunu savunarak, söz konusu paylaşımın herhangi bir kesimi hedef almadığını dile getirdi:

"Müvekkilin yaptığı paylaşımdan dolayı Alevilere yönelik halkı kin ve nefrete sevk etmesi iddia edilmiştir ancak müvekkilin hiçbir şekilde Alevilere yönelik bir nefret söyleminde bulunmadığı gibi Alevilerin iki tane büyük organizasyonu olan Aleviler Federasyonu ve Cem Vakfı isimli organizasyonların müvekkilin paylaşımından rahatsız olmadıklarına ilişkin basın açıklamaları mevcuttur. Müvekkil hayatı boyunca barış, kardeşlik, dostluk, birlik ve beraberlik temalı paylaşımlar yaparak bu şekilde bir yaşam sürmüştür."

İbrahim Kaboğlu da duruşmada yaptığı değerlendirmede, davanın ifade özgürlüğü boyutuna dikkat çekti. Kaboğlu, ilgili maddelerin sınırlarının iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Müvekkil hakkında TCK’nın 216 ve 217 maddeleri uyarınca iddianame düzenlenmiştir. Özellikle TCK’nın 216’ncı maddesi ifade özgürlüğünü kısıtlamaktadır. Burada ifade özgürlüğünün sınırlarının aşılıp aşılmadığının kontrol edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. TCK’nın 216’ncı maddesi yönünden incelendiğinde müvekkilin söz konusu paylaşımında bu sınırın aşılmadığını düşünmekteyiz. TCK’nın 217/A maddesi Resmi Gazete’de yayımlandığı gün Anayasa Mahkemesi’ne götürdük ve talebimiz oy çokluğuyla reddedildi. Söz konusu suçun tek somut kısmı alt sınırıdır. Müvekkil açısından iddianamede belirtilen paylaşım nedeniyle bu suçun da maddi ve manevi unsurları oluşmamıştır. Bu nedenlerle müvekkilin öncelikle beraatini, olmadığı takdirde lehine olan hükümlerin uygulanmasını talep ederiz."

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Arapkirli’yi “yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Arapkirli, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan ise beraat etti. Mahkeme, karara karşı istinaf yolunun açık olduğunu da belirtti.

ARAPKİRLİ’DEN KARARA TEPKİ

Kararın ardından basın mensuplarına konuşan Arapkirli, kararın ifade özgürlüğüne yönelik olduğunu savunarak tepki gösterdi. "Esas olan bizim kamuoyunu bilgilendirmemize yasak getirilmesi ve halkın karanlıkta bırakılması gibi bir suç işleniyor."

Arapkirli, kararın istinaf sürecinde bozulacağına inandığını ifade etti.