Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Meclis yerleşkesindeki sosyal tesislere yönelik yeni kararlar aldı.

notbir.com.tr’nin haberine göre, alınan düzenleme kapsamında gazetecilerin Meclis lokantalarını kullanmasına geniş çaplı kısıtlama getirildi.

PARLAMENTO MUHABİRLERİNE SINIRLI İZİN

Yeni uygulamaya göre Meclis lokantaları genel olarak gazetecilere kapatıldı.

Sadece “parlamento muhabiri” kartına sahip basın mensuplarının Üyeler Lokantası’na girişine izin verilecek.

Bunun dışındaki lokantalar ise tüm gazetecilere kapalı olacak.

GEÇİCİ BASIN KARTI OLANLAR KAPSAM DIŞI

Düzenlemeye göre, geçici basın kartı ile Meclis’e giriş yapan gazeteciler hiçbir lokantadan yararlanamayacak.

Böylece basın mensuplarının sosyal alanlara erişimi önemli ölçüde sınırlandırılmış oldu.