Gazeteci İsmail Arı'nın gözaltına alınmasından sonra İstanbul'da basın açıklaması gerçekleştirildi.

Bugün saat 16.00'da, Taksim Tünel'de yapılan basın açıklamasına basın meslek örgütleri, gazeteciler, siyasi parti temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.

Açıklamada, "İsmail Arı yalnız değildir", "Özgür basın susturulamaz" sloganları atıldı.

“İSMAİL ARI'YI KORKUTAMAYACAKLAR”

BirGün yazarı Timur Soykan, "İsmail Arı'nın neden gözaltına alındığını hepimiz biliyoruz. Bir tarafta yolsuzluk yapanlar var, bir tarafta çeteler var ve ülkenin kaynaklarını yağmalayanlar var. Onun karşısında İsmail Arı var. İsmail, onların yolsuzluklarının haberlerini yapıyor. Ondan korkuyorlar" sözlerini sarf etti.

Soykan, sözlerinin devamında şunları söyledi, "İsmail Arı susmayacak. İsmail Arı'yı korkutamayacaklar. Bu onurlu gazetecileri, BirGün'ü, onuruyla bu işi yapan gerçek gazetecileri susturamayacaklar. Alican Uludağ cezaevinde susmuyor, Merdan Yanardağ cezaevinde susmuyor. Yazmaya devam ediyorlar. Çeteler kaybedecek, halk kazanacak."

'HEDEF ALINIYORDU'

Gazeteci Hilmi Hacaloğlu ise, "İsmail uzun zamandır çok önemli haberlere imza atıyordu ve hedef alındığını görüyorduk. Yazdığı haberler çok ses getiriyordu ve bu haberler de rahatsızlık yaratıyordu. Bir Kırmızı Pazartesi hikayesi olarak da böyle bir hadise meydana geldi. Şu anda gözaltında. İsmail Arı'nın gazeteci olduğunu, yalnız hakikatin peşinde olduğunu, yalnız bu halkın çıkarlarının peşinde olduğunu herkes biliyor. Serbest bırakılmasını talep ediyoruz, derhal serbest bırakılmalı" sözlerini sarf etti.

'İSMAİL ARI'YI AİLE ZİYARETİNDE GÖZALTINA ALDIRMAK DÜŞMAN HUKUKUNUN İŞLETİLMESİDİR'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsmail Arı’nın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Özel, paylaşımında “Gazetecilik faaliyeti, birilerinin hoşuna gitmedi diye suç olmaz. Gazeteci İsmail Arı’nın üç ay önceki videosundan suç çıkarmaya çalışmak, bayram günü Tokat’taki aile ziyaretinde gözaltına aldırmak düşman hukukunun işletilmesidir. İsmail Arı yalnız değildir. Gazetecilik suç değildir” ifadelerini kullandı.