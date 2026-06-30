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Sosyal medyadan yaptığı ahlaksız paylaşım ve ithamlarla gündemde kalmaya çalışan Tamar Tanrıyar isimli sosyal medya ünlüsünün, CHP'li belediye başkanları, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu hakkında yaptığı paylaşımlar sebebiyle hakkında hiçbir işlem başlatılmazken; Albayrak grubunun Sözcü Gazetesi'ni de dağıttığını açıklaması üzerine jet hızıyla soruşturma başlatıldı.

Lüks gemi tatilini bitiren ve Kuşadası'nda gözaltına alınan Tanrıyar, SEGBİS sistemiyle ifadesi alındıktan sonra adli kontrol ile serbest bırakıldı. Tanrıyar'a sağlanan bu rahatlık, akıllara gazetecilere, siyasilere ve akademisyenlere uygulanan muameleyi getirdi.

Gazeteciler bayram sabahı şafak operasyonuyla eşinin ailesinin evinden gözaltına alınırken, Tanrıyar'ın keyfine göre teslim oluşu, yargıya olan güveni birkez daha tartışmaya açtı.

GERÇEK GAZETECİ OLSAYDI MUAMELE NASIL OLURDU?

Normalde, Kuşadası'nda yakalandıktan sonra İstanbul'a getirilmesi, hakkında dört gün boyunca gözaltı işletilmesi ve sonra da İstanbul Adliyesi'nde savcılara ifade vermesi gereken Tanrıyar'ın ifadesi SEGBİS yöntemiyle uzaktan alındı. Adli kontrolle serbest bırakıldı. Kamuoyunda yaptığı iş "tetikçilik" olarak adlandırılan Tanrıyar, elini kolunu sallaya sallaya gezmeye, CHP'li başkanlar hakkında ahlaksız paylaşımlar yapmaya devam edecek.

KİME NASIL MUAMELE YAPILDI?

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Ümit Özdağ, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla Ankara'da yakalandı, İstanbul'a getirildi, iki gün gözaltında kaldı, tutuklandı.

Gazeteci Alican Uludağ, Ankara'daki evinden gözaltına alındı, İstanbul'a getirildi, ertesi gün Çağlayan'daki Adliye'de tutuklandı.

Gazeteci İsmail Arı, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, aile ziyareti sırasında Tokat'ın Turhal ilçesinde gözaltına alınıp Ankara'ya getirildi, ertesi gün tutuklandı.

Gazeteci Ali Çağatay, evinden gözaltına alındı, 2 gün gözaltında kaldı, ters kelepçeyle emniyete götürüldü ve tutuklandı.

Ekrem İmmaoğlu dahil birçok belediye başkanı şafak operasyonlarıyla gözaltına alındı, günlerce emniyette tutuldu ve tutuklandı.

Tanrıyar'a ise böyle bir muamele uygulanmadı...

NE OLMUŞTU?

Tanrıyar, YouTube kanalında yaptığı canlı yayında iktidara yakınlığıyla bilinen Turkuvaz Medya'ya yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Tanrıyar, Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak'ın yönettiği Turkuvaz Dağıtım AŞ için, SÖZCÜ Gazetesi'ni kast ederek, “Onları şimdilik uyarıyorum. Acele kopun bunlardan. Size 1 Temmuz'a kadar müsaade. Koptunuz koptunuz, yoksa beni susturamazsınız” demişti.

Tamar Tanrıyar, dün Kuşadası'nda polise teslim olmadan önce 22 Haziran'da Marmaris'te, lüks yolcu gemisi Divina'ya binmiş, bir haftalık Akdeniz turu yapmıştı. Tanrıyar'ın içinde bulunduğu lüks yolcu gemisi, Marmaris'ten önce İtalya'nın Napoli Limanı'na, oradan Roma'ya, dönüşte Yunanistan'ın çılgın tatil adası Mikonos'a uğramış, dün de yolcuları boşaltmak için Kuşadası'na yanaşmıştı.