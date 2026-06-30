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Sosyal medyadan yaptığı çirkin ithamlarla gündemde kalmaya çalışan Tamar Tanrıyar isimli sosyal medya ünlüsünün, CHP'li belediye başkanları, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu hakkında yaptığı paylaşımlar sebebiyle hakkında hiçbir işlem başlatılmazken; Albayrak grubunun Sözcü Gazetesi'ni de dağıttığını açıklaması üzerine jet hızıyla soruşturma başlatıldı.

Kruvaziyer gemisiyle çıktığı tatili bitiren ve Kuşadası'nda teslim olduğu ifade edilen Tanrıyar, SEGBİS sistemiyle ifadesi alındıktan sonra adli kontrol ile serbest bırakıldı. Tanrıyar'a sağlanan bu rahatlık, akıllara gazetecilere, siyasilere ve akademisyenlere uygulanan çifte standardı gündeme getirdi.

Gazeteci İsmail Arı, bayram sabahı şafak operasyonuyla eşinin ailesinin evinden gözaltına alınırken, Tanrıyar'ın soruşturma süreci, yargıya olan güveni bir kez daha tartışmaya açtı.

GAZETECİLERE NASIL İŞLEM YAPILDI?

Kuşadası'nda yakalandıktan sonra İstanbul'a getirilmesi, hakkında dört gün boyunca gözaltı süreci işletilmesi, soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütüldüğü için İstanbul Adliyesi'nde savcılara ifade vermesi beklenen Tanrıyar'ın ifadesi SEGBİS yöntemiyle uzaktan alındı; adli kontrolle serbest bırakıldı. Kamuoyunda yaptığı iş "tetikçilik" olarak adlandırılan Tanrıyar'ın, CHP'li başkanları hedef alan paylaşımlar yapmaya devam etmesi bekleniyor.

SİYASETÇİ VE GAZETECİLERDE GÖZALTI SÜRECİ NASIL İŞLEDİ?

-Gazeteci Özlem Gürses hakkında, YouTube kanalındaki programda Suriye’deki gelişmeleri değerlendirirken söylediği sözler gerekçesiyle “devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak” iddiasıyla soruşturma açılmış, Gürses gözaltına alınmıştı. Dava sonucunda Gürses'e ev hapsi verilmişti.

-Gazeteci Alican Uludağ, Ankara'daki evinden gözaltına alındı, İstanbul'a getirildi, ertesi gün Çağlayan'daki Adliye'de tutuklandı.

-Gazeteci İsmail Arı, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, aile ziyareti sırasında Tokat'ın Turhal ilçesinde gözaltına alınıp Ankara'ya getirildi, ertesi gün tutuklandı.

-Gazeteci Ali Çağatay, evinden gözaltına alındı, 2 gün gözaltında kaldı, ters kelepçeyle emniyete götürüldü ve tutuklandı.

Tanrıyar'a gazetecilere uygulanan gözaltı süreci işletilmemesi ve Tanrıyar'ın SEGBİS ifadesi alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılması kamuoyunda "yargıda çifte standart" tartılmalarını bir kez daha gündeme taşımış oldu.

NE OLMUŞTU?

Tanrıyar, YouTube kanalında yaptığı canlı yayında iktidara yakınlığıyla bilinen Turkuvaz Medya'ya yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Tanrıyar, Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak'ın yönettiği Turkuvaz Dağıtım AŞ için, SÖZCÜ Gazetesi'ni kast ederek, “Onları şimdilik uyarıyorum. Acele kopun bunlardan. Size 1 Temmuz'a kadar müsaade. Koptunuz koptunuz, yoksa beni susturamazsınız” demişti.

Tamar Tanrıyar, dün Kuşadası'nda polise teslim olmadan önce 22 Haziran'da Marmaris'te, lüks yolcu gemisi Divina'ya binmiş, bir haftalık Akdeniz turu yapmıştı. Tanrıyar'ın içinde bulunduğu lüks yolcu gemisi, Marmaris'ten önce İtalya'nın Napoli Limanı'na, oradan Roma'ya, dönüşte Yunanistan'ın çılgın tatil adası Mikonos'a uğramış, dün de yolcuları boşaltmak için Kuşadası'na yanaşmıştı.