Gazeteciler Cemiyeti’nin cezaevinde bulunan gazeteci Alican Uludağ’ı ziyaret etmek için yaptığı iki ayrı başvuru sonuçsuz kaldı. Yetkili makamlara iletilen her iki başvuru da reddedilirken, kararlara ilişkin herhangi bir gerekçe paylaşılmadı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DW Türkçe muhabiri, gazeteci Alican Uludağ hakkında X hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına alenen hakaret", "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "yargı organlarını aşağılama" suçlamalarıyla resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Ankara'daki evinde gözaltına alınan Uludağ, 20 Şubat'ta İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanmıştı.