İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında yargılanan gazeteciler hakkındaki adli kontrol tedbirlerini yeniden değerlendirdi.

Mahkeme, 9 Mart tarihinde başlayacak olan duruşma öncesinde verdiği ara kararla, gazeteciler Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç ve Ruşen Çakır hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi.

Aynı dava kapsamında yargılanan Habibe İlknur Kaya ve Sarp Yalçınkaya’nın imza atma yükümlülükleri sonlandırılırken, yurtdışına çıkış yasaklarının devamına karar verildi. Davada yargılanan Soner Yalçın’ın yurtdışı yasağı ise geçtiğimiz Ocak ayında kaldırılmıştı.

NE OLMUŞTU?

İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak 6 Kasım tarihinde gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifade veren gazetecilere “yalan bilgiyi alenen yayma” ve “suç örgütüne yardım” suçlamaları yöneltilmiş, ifadelerinin ardından tüm isimler yurtdışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sürecin devamında mahkeme, 9 Mart'ta görülecek ilk duruşma öncesinde dosyayı inceleyerek bazı isimler üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına karar verdi. Batuhan Çolak’ın ise adli kontrolün kaldırılmasına yönelik bir talepte bulunmadığı, bu nedenle hakkında yeni bir değerlendirme yapılmadığı belirtildi.