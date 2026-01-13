Gazeteci Zehra Korucuoğlu, Lastik İş sendikasında yaşananları yazdığı için tehdit edildiğini açıkladı. Korucuoğlu, Lastik-İş Genel Başkan Yardımcısı Alperen Şakacı'nın kendisine 'FETÖ'cü diyerek 'Hesaplaşacağız' diye tehdit ettiğini söyledi.

Korucuoğlu yazısında, Şakacı'ya, "Hakkını, bir kadını tehdit ederek mi arıyorsun?" diye seslendi.

Korucuoğlu'nun yazısı şöyle:

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlenmeden sorumlu en üst düzey yöneticilerinden biri, adımı açıkça anarak; beni “FETÖ’cülükle” itham eden, “hesaplaşacağız” ifadesini defalarca kullanan,

açık tehdit niteliği taşıyan bir metni, üstelik kapalı bir sosyal medya hesabından paylaştı.

Tehdit, Üniforma Giydiğinde Daha Tehlikelidir

Bir vatandaşın tehditkâr dili tehlikelidir. Ama bir sendika yöneticisinin, bir siyaset geçmişi olan bir ismin, “hesaplaşacağız” diyerek konuşması çok daha tehlikelidir.

Çünkü bu dil;

– Gücü olanın konuştuğu

– Gücü olmayanın susmasının beklendiği

bir düzenin dilidir.

Bir Kadın Gazeteciye “FETÖ’cü” Diyen ve “Hesaplaşacağım” Diye Tehdit Savuran Zihniyete Soruyorum

Alperen Şakacı.

Sen kimsin?

Kimsin de kapalı bir sosyal medya hesabının ardına saklanıp, bir kadına, bir anneye, görevini yapan bir gazeteciye bana “FETÖ’cü” diyebiliyorsun?

“Hesaplaşacağız” diyorsun.

Ne ile hesaplaşacaksın?

Kalemimle mi? Doğrularla mı?

İşçilerin, sendika aidatlarının peşine düşmemle mi?

Ne yapacaksın?

İtlerine beni dövdürüp, vurduracak mısın?

Dava açıp, içeri mi tıktıracaksın? Hapiste mi öldürteceksin?

Vatandaşın sesi olmak için Milletvekilliğine aday olmuş bir siyasetçinin, işçilerin haklarını savunmak için görev yapan bir sendikanın üst düzey yöneticisinin bulduğu çözüm bu mu?

Gücün bir kadını tehdit etmeye, dövmeye, öldürmeye mi yetiyor?

Adamlık bu mu?

Hakkını, bir kadını tehdit ederek mi arıyorsun?