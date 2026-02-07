Gazeteci Zafer Şahin, iktidar ve muhalefet fark etmeksizin bazı belediyeler ve üniversitelerde sınavsız, torpille alımlar yapıldığını, iş bulma umuduyla çalışarak hakkıyla bu pozisyonlara gelmeyi hak eden yurttaşların ise dışarıda kaldıklarını belirterek siyasilere büyük tepki gösterdi.

"EY SİYASET BUNU YAPMAKTAN VAZGEÇ"

“İnsanların tek bir ideali var. Çalışıyor, çabalıyor. Yemiyor yediriyor, içmiyor içiriyor” diyen Şahin, “Belediyelerde istisnai kadrodan memur yapılanlar.. Üniversitelerde kişiye özel açılan kadrolar… Partisi fark etmiyor. Eline fırsat geçen bunu yapıyor. Ey siyaset bunu yapmaktan vazgeç…” sözlerini sarf etti.

Tüm siyasi partilerin fırsatını bulduğu zaman bu işi yaptığını belirten Şahin, “Kişiye özel kadro haberleri gelmeye devam ediyor. En son bu Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde açılan tek bir kişilik doçent kadrosu var. İlana aynı üniversitede görev yapan bir profesörün eşi başvuruyor. Burada durum bu da peki öteki tarafta farklı mı? Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı. Bu kişinin eniştesinin damadı var. Bu kişi KPSS’siz istisna ile Özel Kalem Müdürü yapılmış. Bu kişi daha önce Kadıköy Belediyesi’nde işçiymiş. Sonra ışık hızıyla Belediye Başkan yardımcısı yapılmış” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü için 12 Aralık 2025 tarihinde açılan tek kişilik doçent kadrosu, "kişiye özel ilan" iddialarını beraberinde getirdi. İlanda yer alan özel şartların, belirli bir akademisyeni işaret ettiği öne sürülmüştü.

KADRO BİR İSME ÖZEL AÇILDI İDDİASI

Üniversite tarafından yayımlanan ilanda, adaylarda "sanatta yeterlilik ve resim alanında çalışmalar yapmış olmak, doçentlik unvanını plastik sanatlar alanında almış olmak" şartlarının yanı sıra "çağdaş sanatta eser-mekân ve baskı resim alanında çalışmalar yapmış olmak” kriteri arandı. Söz konusu ilana yalnızca Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Mustafa Küçüköner'in eşi Hava Küçüköner'in başvurduğu iddia edilmişti.

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI ENİŞTESİNİN DAMADINI ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ YAPTI İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nın eniştesinin damadını, KPSS'siz istisnai atamayla Özel Kalem Müdürü yaptığı, daha önce belediye şirketinde işçi olduğu ve hızla Belediye Başkan Yardımcısı konumuna yükseldiği iddiaları ortaya atılmıştı.