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Gazeteci, yazar ve akademisyen Halit Kakınç, 74 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), üyelerinden Kakınç’ın vefatının ardından yayımladığı mesajda, ailesi ile basın camiasına başsağlığı dileklerini iletti. Kakınç’ın cenaze töreninin tarih ve yer bilgilerinin ilerleyen günlerde açıklanacağı belirtildi.

TGC’DEN KAKINÇ İÇİN BAŞSAĞLIĞI

TGC Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Üyemiz Halit Kakınç'ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Uzun yıllar gazeteci ve yazar olarak mesleğimize başarıyla hizmet eden meslektaşımızı hiç unutmayacağız. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

BASIN VE AKADEMİ DÜNYASINDA ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENDİ

1952’de Ankara’da dünyaya gelen Halit Kakınç, Siyasal Bilgiler Yüksek Okulu eğitimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi’nde siyaset alanında yüksek lisans yapan Kakınç, uluslararası ilişkiler üzerine doktora eğitimi aldı. Gazetecilik mesleğine 1974’te adım atan Kakınç; Yeni Ortam, Son Havadis, Tercüman, Meydan, Yeni Asır ve Oda TV’de farklı görevler üstlendi. Bu kuruluşlarda haber müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü ve genel yayın yönetmenliğinin yanı sıra köşe yazarlığı yaptı. Akademik çalışmalarını da sürdüren Kakınç, çok sayıda esere imza attı. Usta gazeteci, 2024’te Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’ne layık görüldü.