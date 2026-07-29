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Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci, yazar ve siyasetçi Vedat Yenerer son yolculuğuna uğurlanıyor.

Vedat Yenerer'in cenazesi, 31 Temmuz 2026 Cuma günü Karacaahmet Mezarlığı içerisinde bulunan Şakirin Camii'nde cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Paylaşılan cenaze duyurusuna göre, tören 31 Temmuz 2026 Cuma günü cuma namazını müteakip gerçekleştirilecek.

Ailesi ve yakınları, tüm sevenlerini ve dostlarını Şakirin Camii'ndeki cenaze törenine katılmaya davet etti.