KISADALGA'dan Canan Coşkun'un haberine göre, kamuoyunun “Gülşen’i tutuklatan savcı” olarak bildiği ancak gazetecilere "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" soruşturmalarıyla da tanınan, Şarkıcı Sezen Aksu'nun tehdit edilmesine "ifade özgürlüğü" diyen Savcı Türkşad Kunthan Uçuk’a eski eşine karşı “basit yaralama” suçundan Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

MESLEKİ YÜKSELİŞİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

30 Eylül 2021'de ilk görev yeri Osmaniye'ye atanan savcı Uçuk'un İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geçişi kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. İstanbul savcılarında 'tecrübe' aranmasına karşın Uçuk, Osmaniye'ye atanmasında 1 hafta son, 6 Ekim 2021'de İstanbul'a atanmış, kamuoyunun tepkisini çeken soruşturmaların başında yer almıştı.

KUMARHANE GÖRÜNTÜLERİ VE ADINA TESCİLLİ KART

Kunthan Uçuk'un eski eşi, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle Savcı hakkında HSK'ya şikayette bulunmuş, şikayetin ayrıntılarını gazeteci Barış Terkoğlu ortaya çıkarmıştı. Terkoğlu, savcı Uçuk'un HSK şikayetine de konu olan, kumarhanede çekilmiş görüntülerini ve adına tescilli kumarhane kartını paylaşmıştı.

EŞİNE AHLAKSIZ TEKLİF: ABİMİN SPERMLERİNİ KULLANALIM

Çocukları olmadığı gerekçesiyle agresif tavırlar sergilediği belirtilen Kunthan'ın eşine yaptığı ahlaksız teklif de ortaya çıktı. Savcı Kunthan eşine, "Ağabeyimin spermlerini alalım, onunla çocuk yaparız" dediği kaydedildi.

EŞİNDEN BOŞANDI, TEHDİT YAĞDIRDI

Eşinin şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtığı Kunthan, karısından boşandıktan sonra eski eşine ve ailesine tehdit mesajları gönderdi. HSK dosyasına giren mesajlarda Kunthan'ın eski eşini 'ölümle' tehdit ettiği ortaya çıktı.

SİLAHINA EL KOYULDU, SİLAHI VERMEDİ

Savcı Kunthan'ın, eşinin tehdit gerekçesiyle yaptığı şikayetin ardından silahına el koyulmasına karar verildi. Polisler günlerce Kunthan'a ulaşamadı. Daha sonra polis raporlarında görüldüğü üzere Kunthan, silahını polislere teslim etmedi, akabinde de el koyma kararını kaldırttı.

EŞİN AİLESİNİN EVİNE OPERASYON DÜZENLETTİ

Savcı Kunthan, eski eşinin ailesinin evine devlet gücüyle operasyon düzenletti. Operasyonda ailenin tüm dijital mataryellerine el koyuldu. Eski eşi hakkında HTS kayıtlarını çıkarttı.

HTS KAYITLARINI VELAYET DAVASINDA KULLANDI

Kunthan, daha önce operasyon gerekçesiyle çıkarttığı HTS kayıtları üzerinden çocuğunun velayetini alabilmek için, eski eşinin evde olmadığı saatleri mahkemeye sundu ve ":Çocuk evde tekti. Kendisi gezdi" dedi.

İHALEYE KATILDI, İŞLETMEYİ ALDI

Savcının skandalları bununla da sınırlı değil. İstanbul'dan Pınarhisar'a gönderilen savcı Kunthan, burada eşinin üzerine şirket kurdu. Pınarhisar Devlet Hastanesi'nin kantin işletmesi ihalesine katıldı ve ihaleyi kazandı ancak ilgili kanuna göre savcıların ticaret yapması yasak.