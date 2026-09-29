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Ankara / Şevket Gölük / Yeniçağ



Gazeteci ve Yazar Şevket Gölük'ün, 2022 ve 2023 yıllarında kaleme aldığı makalelerden oluşan “Düşüncelerim ve Kalemimden Dökülenler” adlı kitabı bir çok ünlü yazar ve şairinde yayınevi olan Gülnar Yayınevi tarafınca yayımlandı. Eserde, Türkiye'nin yakın dönem gündemine damga vuran siyasi, ekonomik ve toplumsal gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alınıyor.

Uzun yıllardır Yeniçağ Gazetesinin Ankara Muhabirliğini yapan ve çeşitli haber platformlarında kaleme aldığı yazılarla kamuoyunun dikkatini çeken Gazeteci ve Yazar Şevket Gölük, yeni kitabı “Düşüncelerim ve Kalemimden Dökülenler” ile okuyucularının karşısına çıktı. Kitapta, 2022 ve 2023 yıllarında Türkiye'nin gündeminde yer alan önemli olaylar, gelişmeler ve toplumsal meseleler üzerine yazılmış makaleler yer alıyor.

Toplumun farklı kesimlerini yakından ilgilendiren konuların işlendiği eser; siyaset, ekonomi, sağlık, tarım, işçi hakları, emeklilerin yaşadığı sorunlar, esnafın beklentileri ve mesleki eğitimin geleceği gibi geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Yazar, gündemde öne çıkan konuları gazetecilik birikimi ve gözlem gücüyle değerlendirirken, okuyuculara olayların perde arkasını ve toplumsal yansımalarını da aktarmayı hedefliyor.

Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı ekonomik dalgalanmalar, çalışma hayatında yaşanan değişimler, emeklilerin ve çalışanların talepleri, üretimin temel unsurlarından biri olan tarım sektörünün karşı karşıya bulunduğu sorunlar ile sağlık alanındaki gelişmeler kitapta dikkat çeken başlıklar arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra mesleki eğitimin önemi ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine yönelik değerlendirmeler de eserde geniş yer buluyor.

Yakın dönem Türkiye'sinin sosyal ve ekonomik hafızasına katkı sunan “Düşüncelerim ve Kalemimden Dökülenler”, yalnızca bir makale derlemesi olmanın ötesinde, iki yıllık süreçte yaşanan gelişmelerin kayıt altına alındığı önemli bir kaynak niteliği taşıyor. Kitapta yer alan yazılar, dönemin tartışılan konularını farklı açılardan ele alırken, okuyuculara düşünme ve değerlendirme fırsatı sunuyor.

Şevket Gölük, eserinde toplumun her kesiminin sesi olmaya çalıştığını belirterek, kaleme aldığı yazılarla sorunların görünür hale gelmesine ve çözüm önerilerinin tartışılmasına katkı sağlamayı amaçladığını ifade ediyor. Gazetecilik mesleğinin temel ilkelerinden hareketle hazırlanan kitap, güncel olaylara ilgi duyan okuyucular için önemli bir başvuru kaynağı olarak değerlendiriliyor.

Yakın geçmişe ışık tutan “Düşüncelerim ve Kalemimden Dökülenler”, Türkiye'nin 2022 ve 2023 yıllarındaki siyasi, ekonomik ve toplumsal gündemini anlamak isteyen okuyucular için dikkat çekici bir eser olarak raflardaki ve online platformlarda yerini aldı.