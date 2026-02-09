Sedef Kabaş hakkında, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımları nedeniyle "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Kabaş'ın 9 Eylül 2025'te, X platformundaki hesabından yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla alenen suç işlemeye tahrikte bulunduğu ileri sürüldü.

6 AYDAN 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

İddianamede, Kabaş'ın "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, değerlendirilmesi için Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Kabaş hakkındaki "Cumhurbaşkanına hareket" suçundan yürütülen soruşturmanın ise ayrıldığı belirtildi.

Kabaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye tahrik" 26 Ocak tarihinde gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen Kabaş, savcılıktaki ifadesinde, paylaşımlarının hakaret, suça teşvik ya da suç unsuru barındırmadığını, yaptığı tüm paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savunarak, suçlamaları kabul etmemişti.

Savcılıktaki işlemlerinden sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Kabaş'ın, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verilmişti.