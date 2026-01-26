Avukatı Uğur Poyraz, gazeteci Sedef Kabaş'ın gözaltına alındığını açıkladı. Poyraz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada müvekkili Sedef Kabaş’ın kendisini arayarak gözaltına alındığını bildirdiğini açıkladı. Poyraz, konuyla ilgili olarak Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne geçtiğini ifade etti.

GAZETECİ SEDEF KABAŞ GÖZALTINA ALINDI

CHP Parti Meclis Üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile gazeteci Sedef Kabaş’ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Tanal, açıklamasında şunları kaydetti:

"Gazeteci Sedef Kabaş’ın gecenin bir yarısı gözaltına alınması hukuki değil, keyfidir. İkametgâhı belli, kamuoyunca tanınan, çağrılsa ifadeye gidecek bir kişi için CMK’ya göre gözaltı istisnadır. Kaçma şüphesi yoktur, delil karartma ihtimali yoktur. Ceza muhakemesi intikam ve sindirme aracı değildir. Gece yarısı yapılan bu işlem, Anayasa’nın 19. maddesine, CMK 90–91’e ve ölçülülük ilkesine açıkça aykırıdır. Bu bir adli zorunluluk değil, hukukun araçsallaştırılmasıdır. Hukuk devleti çağırır, dinler; gece baskını yapmaz."

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Poyraz, şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilem Sedef KABAŞ aradı, gözaltına alındığını söyledi. Ben de şimdi Vatan emniyete geçiyorum."