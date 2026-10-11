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Gazeteci Şaban Sevinç ve sözcü.com.tr editörü Mustafa Balcı ve fon soruşturması kapsamında yaptıkları paylaşımlar gerekçe gösterilerek 9 Ekim’de tutuklanmış ve Metris Cezaevi’ne gönderilmişti. Sözcü'nün haberine göre iki gazeteci dün akşam saatlerinde Maltepe 1 No’lu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi. Şaban Sevinç’in kızı Avukat Melisa Sevinç de Maltepe Cezaevi’ne giderek iki gazeteciyi ziyaret etti.

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Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in 22 Ağustos'ta Bodrum'da düzenlenen Limak Filarmoni Orkestrası konserine katıldığını ve bir sıra arkasında fon soruşturmasında adı geçen Osman Arıkan Nacar'ın bulunduğunu gösteren sosyal medya paylaşımı nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Söz konusu paylaşımda, Osman Arıkan Nacar'ın 20 milyar lirayla yurt dışına kaçtığı iddiasına da yer verilmişti. 9 Ekim'de tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderilen iki gazetecinin, bir gün sonra Maltepe Cezaevi'ne sevk edildiği bildirildi.