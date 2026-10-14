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Kaynak: ANKA

Gazeteci Oya Lale Arslan hakkında tahliye kararı verildi.

40 gündür tutuklu bulunan Arslan'ın serbest bırakıldığını avukatı Çağlar Çağlayan duyurdu.

"OYA LALE ARSLAN ARTIK ÖZGÜR"

Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Basın özgürlüğü için bu kötü günde iyi bir haber: 40 gündür gazetecilik faaliyetleri nedeniyle özgürlüğünden mahrum bırakılan müvekkilimiz Oya Lale Arslan hakkında tahliye kararı verildi. Oya Lale Arslan artık özgür. Gazetecilik suç değildir; basın özgürlüğünü ve adaleti savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.