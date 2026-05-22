Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Erzurum basınına uzun yıllar hizmet eden ve kentin saygın gazetecileri arasında yer alan Orhan Akdal vefat etti. Akdal’ın cenazesi, yarın Narmanlı Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

ORHAN AKDAL KİMDİR?

Meslek hayatı boyunca önemli başarılara imza atan Orhan Akdal, Milliyet Gazetesi’nin İstanbul İstihbarat Şefliği görevini yürüttü. Erzurum’da Doğu TV’nin kurucuları arasında yer alan Akdal, Kanal 25 TV’de de uzun yıllar Haber Müdürlüğü ve Genel Yayın Yönetmenliği görevlerinde bulundu.

Kanal 25 TV’den emekli olan duayen gazeteci, meslek hayatındaki birikimlerini "Erzurum Basını ve Televizyonlarında Bir Dönemin Medya Anıları" isimli kitapta toplamıştı.