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Ankara'nın Çankaya ilçesinde 2 Eylül tarihinde meydana gelen olayda, gazeteci Murat Yetkin talihsiz bir kaza geçirdi. Panora AVM çıkışında bulunan yaya geçidini kullanmak isteyen Yetkin'e, seyir halindeki araçlar durarak yol verdi. Ancak bu esnada duran araçların arasından hızla çıkan bir scooter, gazeteciye sert bir şekilde çarptı.

Yaklaşık 13 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuğun kullandığı scooterın çarpmasıyla yola savrulan Yetkin, kazada ciddi şekilde yaralandı. Ayak kemiklerinde kırıklar meydana geldiğini belirten Yetkin, olayın ardından Yıldızevler Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

"SCOOTER TERÖRÜNE DUR DENİLMELİ"

Hem aracı kullanan çocuk hem de ebeveynleri hakkında suç duyurusunda bulunan Yetkin, kazanın aydınlatılması için bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesini talep etti.

Yaşadığı mağduriyeti sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan usta gazeteci, trafikte giderek artan denetimsizliğe dikkat çekti. Kuralsız kullanımların geldiği noktaya tepki gösteren Yetkin, "Trafikte kural ve denetim tanımayan bu scooter terörüne dur denilmeli" ifadelerini kullandı. Gazetecinin tedavisi sürerken, olayla ilgili polis incelemesi başlatıldı.