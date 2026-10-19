Kaynak: Haber Merkezi / ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ile gazeteci Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, fon krizi haberleri nedeniyle ev hapsinde olan gazeteci Murat Ağırel, YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül ile eski eşi Aylin Kotil'in de aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılıkta ifadeleri alınan 15 şüpheli, Ömer Sarıgül, Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Volkan Aslanbaş, Zekai Erdem, Zekeriya Yasemin, Aylin Kotil, Bayram Özata, Caner Baş, Cavidan Tanrah Artuner, Cihan Durak, Cihat Salman, Murat Ağırel ve Mehmet Ali Aslan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, 2 kişi ise adli kontrol talebiyle hakimliğe gönderilmişti.

Alınan bilgiye göre, 15 şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

"KIZIMA İYİ BAKIN, SİZE EMANET"

Gazeteci Barış Pelivan, meslektaşı Ağırel'in tutuklandıktan sonraki ilk sözlerini aktardı.

Pehlivan şunları yazdı:

"Murat’ın tutuklandıktan sonraki sözü “Kızıma iyi bakın, size emanet” oldu.

Ada’nın gözyaşlarında boğulun!"

AĞIREL'İN TUTUKLANMASININ ARDINDAN TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Yeniçağ Genel Yayın Yönetmeni Berna Can, gazeteci Murat Ağırel'in geçmişteki bir konuşmasını sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Murat Ağırel tutuklandı... Ve Türkiye bunu unuttu! İyi dinleyin ne diyor Murat: "Şamil Tayyar'ı arayan CHP'li milletvekili Yeni Partili mi CHP'li mi, o milletvekili merak etmesin, bu dosyayı bitirdiğimde onunda kim olduğunu tüm Türkiye duyacak!" Bu mudur örgüt işi!

Ağırel şu ifadeleri kullanmıştı:

O milletvekili hiç merak etmesin Allah nasip ederse dosyayı bitirdiğim zaman onun da her şeyini Türkiye duyacak. İstediği kadar sağa sola çırpınsın. Az kaldı. Belgelerini netleştirip doğrulatayım. Çok büyük para trafiği var.

ABB Başkanı Mansur Yavaş da Ağırel'in tutuklanmasına tepki gösterenler arasında yer aldı.

Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Gazeteci Murat Ağırel, araştırdığı bir konuda yeterli bilgi ve belgeye ulaşamadığı için haber yapmamış. Şimdi ise haber yapmadığı gerekçesiyle tutuklanıyor. Peki, o haberi yapsaydı ve iddialar doğrulanmasaydı ne olacaktı? Bu kez de dezenformasyon suçlamasıyla karşı karşıya kalmayacak mıydı? Üstelik ev hapsinde bulunan ve hakkında zaten adli kontrol tedbiri uygulanan bir gazetecinin tutuklanmasını gerektiren somut gerekçe nedir? Hangi kaçma veya delilleri karartma riski, tutuklama tedbirini zorunlu kılmaktadır? Adalet; ancak hukuk herkese eşit ve ölçülü uygulandığında gerçek anlamını bulur.

Uzun yıllar Gazeteci Murat Ağırel ile birlikte program yapan Gazeteci Şule Aydın da sosyal medya hesabından tutuklamaya tepki gösterdi.

Aydın, Ağıreli'in tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Birer birer eksilirken öylece bakakaldığımız zulmü durduramadığımız için bize de yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

GAZETECİ FUAT UĞUR TUTUKLAMAYA SEVK PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

Öte yandan Fuat Uğur'un henüz gözaltılar varken sosyal medya hesabından SAVCILIK NOTU diye yaptığı paylaşımda “tutuklama sevk işlemi düşünülmektedir” yazısı da dikkat çekti.

Gazeteci Barış Pehlivan, Uğur'un paylaşımını alıntılayarak şu ifadelere yer verdi:

Skandala bakar mısınız! Fuat Uğur’un, “savcılık bilgi notu” diyerek yayınladığı metnin altında “tutuklama sevk işlemi düşünülmektedir” yazıyor! Adam daha gözaltında, gözaltında! İfadesi bile alınmadan karar verilmiş,

Uğur'un 16 Ekim'de yaptığı paylaşımında şu ifadeler yer almıştı:

Bu deli paralar yüzünden aklımızı kaçırmasak iyi. SAVCILIK BİLGİ NOTLARINA GÖRE OLAY ŞÖYLE: Eylül ayı içerisinde Alman vatandaşı K.P ile M.B’nin Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaatta bulunarak, TBMM 28.Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül ile Abdurrahman Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ve Volkan Aslanbaş’ın bir kısım yerli ve yabancı şirketlerle doğrudan ve dolaylı ilişkileri olduğunu, bu şahısların kaynağı belirli olmayan ve daha önceden yurt dışına çıkarılmış bir paranın yeniden yurda sokulması noktasında kendileri ile irtibat kurduklarını, bunun yanında yapılan görüşmelerde şahısların yurt içinde bulunan kaynağı belirsiz bir miktar paranın resmi yollarla yurt dışına çıkarılması konusunu da kendileri ile istişare ettiklerini, bu istişareler neticesinde yurt dışında bir şirketler grubunun kurulduğunu, bu şirketler grubunun adı geçen şahıslarla doğrudan irtibatlı olan North Gayrimenkul İnşaat ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile bir çok sözleşme akdettiğini, bunlardan en önemlisinin 80 Milyon Euro’luk yatırım sözleşmesi olduğunu, bu sözleşme haricinde TBMM 28.Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün ve Denizbank Zincirlikuyu Şube Müdürü Tanrah Dinç adlı şahsın bulunduğu bir online toplantıda TBMM 28.Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün kendisinde bulunan kamu gücünü de kullanarak yapacağı görüşmeler neticesinde 1 Milyar Euro’luk bir fonu kredi yöntemiyle yurt dışına getireceğini ifade ettiğini, yine yaşanan süreçte adı geçenlerden Abdurrahman Emir Sarıgül’ün hesabına, kendisine ait olan ve ekspertiz değeri 32 Milyon Euro olan bir yalı satışına karşılık yurt dışından 100 Milyon Euro’luk bir havale işlemi yapıldığını ancak bu işlemin yabancı banka tarafından bloke edildiğini, bu blokenin çözülmesi için İngiliz siciline kayıtlı bir teknenin 1.5 Milyon Euro karşılığında Abdurrahman Emir Sarıgül’e devredildiğini, ancak teknenin devralınmasına rağmen bedelin ödenmediğini ve havale işlemindeki blokenin de kalkmadığını, yukarıda izah edilen sözleşmelerde yüklenen yükümlülüklerin adı geçenler tarafından yerine getirilmediğini, adı geçenlerin para aklamak noktasında kendilerini araç olarak kullandıklarını ve netice olarak dolandırıldıklarını, bu hususu gazeteci Murat Ağırel’e ulaşarak izah ettiklerini ve ellerinde bulunan delilleri sunduklarını, ancak Murat Ağırel’in konuyu araştırmak yerine elinde bulunan bilgileri TBMM 28.Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül ile paylaştığını, ardından TBMM 28.Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül ve Abdurrahman Emir Sarıgül tarafından sürekli tehdit edildiklerini, tüm sürece dair ses ve görüntü kayıtlarını ibraz ettiklerini beyan ederek şikayette bulunmaları üzerine adı geçenler hakkında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında mevcut delil durumu da gözetilerek şüpheliler Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında 16.10.2026 tarihinde gözaltına alınmaları talimatı verilmiş olup, şüpheliler Emir Sarıgül, Volkan Aslanbaş ve Murat Ağırel hakkında tutuklama sevk işlemi yapılması düşünülmektedir. TBMM 28.Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün milletvekili olması nedeniyle hakkındaki evrak tefrik edilerek takdir ve ifası için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmiştir.